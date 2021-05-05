В историческом центре Самары хотят построить еще два квартала с высотками

В историческом центре Самары хотят построить еще высотки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В историческом центре Самары хотят построить еще два квартала с высотной многоэтажной застройкой. Проект соответствующего документа, разрешающего отклонения от предельных параметров, опубликован на официальном сайте мэрии.

Речь идет о двух участках в Ленинском районе Самары. Оба они расположены на ул. Буянова. Первый участок площадью 4831 кв. метров находится в 122 квартале, в районе ул.Буянова, ул.Ульяновской, ул.Арцыбушевской и ул.Маяковского. Застраивать территорию исторического поселения высотками собирается ООО «СИЦ «Развитие предпринимательства».

Второй участок в историческом центре, где застройщику разрешили отклониться от предельно разрешенных параметров и возвести многоэтажки, стал участок в 2505 кв.м в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Строить здесь высотки собирается ООО специализированный застройщик инвестиционная компания «Новый Город».