В Самаре на месте бывшего завода хотят построить 250-метровые многоэтажки

На бывшей территории завода могут построить высотки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре на месте бывшего завода хотят возвести многоэтажки с предельной высотой застройки в 250 метров. Такая информация содержится в проекте разрешения на предоставление отклонения от предельных параметров строительства, опубликованном на сайте городской администрации.

Речь идет о многоэтажной жилой застройке на достаточно обширной территории – четырех десятках земельных участков разных размеров, их общая площадь составляет 196809 кв.м. Это участки, расположенные в границах Московского шоссе, ул.Луначарского и Мичурина на месте бывшего завода 4ГПЗ. Сейчас большинство участков находится в зоне для размещения промышленных предприятий, то есть перед тем как приступить к строительству, застройщику потребуется смена зонирования.

Заявителями, которые обратились к городским властям за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства, выступили ООО «Мичурина 27» и ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй».