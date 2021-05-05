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Общество5 мая 2021 15:17

В Самаре на месте бывшего завода хотят построить 250-метровые многоэтажки

В мэрии предлагают одобрить разрешение на отклонение от предельных параметров застройки для данной территории
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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На бывшей территории завода могут построить высотки

На бывшей территории завода могут построить высотки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре на месте бывшего завода хотят возвести многоэтажки с предельной высотой застройки в 250 метров. Такая информация содержится в проекте разрешения на предоставление отклонения от предельных параметров строительства, опубликованном на сайте городской администрации.

Речь идет о многоэтажной жилой застройке на достаточно обширной территории – четырех десятках земельных участков разных размеров, их общая площадь составляет 196809 кв.м. Это участки, расположенные в границах Московского шоссе, ул.Луначарского и Мичурина на месте бывшего завода 4ГПЗ. Сейчас большинство участков находится в зоне для размещения промышленных предприятий, то есть перед тем как приступить к строительству, застройщику потребуется смена зонирования.

Заявителями, которые обратились к городским властям за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства, выступили ООО «Мичурина 27» и ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй».