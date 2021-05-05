Экс-полицейский в Самарской области просил взятку из-за нарушений на базе стройматериалов

Бывшего полицейского будут судить за взятку в 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области бывшего полицейского будут судить из-за взятки в 20 тысяч рублей. В отношении экс-правоохранителя возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Как выяснилось, в марте этого года стало известно, что дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Волжскому району просил от гражданина взятку в 20 тысяч рублей, чтобы никак не реагировать на выявленные на базе стройматериалов нарушения пожарной безопасности.

При получении взятки правоохранителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.