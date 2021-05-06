В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП

В Самаре в среду произошло ДТП с легковушкой и мотоциклом, в котором пострадала молодая женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла примерно в 18:15 на проспекте Кирова между улицами Солнечной и Ново-Садовой. Водитель на автомобиле "Рено Логан" при повороте налево не пропустил мотоцикл.

В результате аварии молодая женщина, которая ехала пассажиром на мотоцикле. С травмами 35-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Сейчас в полиции по факту ДТП проводят проверку.