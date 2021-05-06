В Самарской области за сутки 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Второй день подряд в регионе фиксируют менее 100 новых случаев заражения. Подобные показатели были более полугода назад. В дальнейшем находили по двести, а потом и по триста заразившихся за сутки.

Однако, по-прежнему много летальных случаев, на этот раз 11.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 62 295 человек, из которых выздоровели 59 490 пациентов. Умерли 1 568 заразившихся.

В целом по стране 7 639 новых случаев за сутки в 83-х регионах страны. Всего заболели порядка 4,8 млн человек.