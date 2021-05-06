Ночью в Самаре сгорела инормарка

Ночью в Промышленном районе Самары произошел пожар, горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Вызов поступил в МЧС в ночь на 6 мая в 3:56. Пожар был на улице Силина около дома 11. Как выяснилось на месте, горел автомобиль "Киа Рио". Огнем была повреждена еще одна машина рядом - иномарка Hyundai

В 4:08 пожар ликвидировали. На месте работали 5 человек и 1 единица техники.

Ранее в Самарской области произошел крупный пожар в Волжском районе, где сгорели 14 дачных домиков.