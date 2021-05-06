В Самарской области мигрант надругался над мальчиком в парке и уехал в Сочи

4 мая в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении нелегального мигранта, который в январе надругался над ребенком в парке.

- Сам он из Армении, в России регистрации у него нет, но мы выяснили, что ранее он жил в Кинеле, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В конце января, по версии следствия, мужчина подошел на детской площадке к мальчику. Был ли он трезв, не известно. Жертве педофила 13 лет, он учится в седьмом классе.

Уголовное дело уже возбудили по ч.2 ст.135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет». Подозреваемого объявили в розыск.

- По предварительным данным, он уехал в город Сочи, мы уже связались с коллегами из Краснодарского края, - говорят опера.

Если мигранта задержат, и его вина будет доказана в суде, мужчину могут посадить на срок от 3 до 8 лет.