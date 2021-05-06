В Самаре за прошедшие сутки 34 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В регионе снова менее 100 заразившихся, подобные показатели в последний раз фиксировались в сентябре прошлого года. Помимо Самары, больше всего новых случаев в Тольятти (19), Волжском районе (7) и Отрадном (6).

По-прежнему много смертельных случаев. На этот раз с коронавирусом не справились 11 человек. Среди них семь женщин в возрасте от 72-х до 83-х лет и четверо мужчин от 57-ми до 79-ти лет. У всех были сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 62 295 человек, из которых выздоровели 59 490. Умерли 1 568 заразившихся.