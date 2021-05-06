В 2021 году на проекты СОНКО будет направлено более 80 миллионов рублей

С 14 мая будут проведены онлайн-консультации для потенциальных участников конкурса СОНКО

11 мая 2021 года стартует очередной региональный конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором конкурса выступаем министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- В этом году грантовый фонд увеличен до 80 миллионов рублей. Это стало возможно, благодаря софинансированию со стороны Фонда президентских грантов. Максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей. Кроме того, обновленный формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев, - отметил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

По мнению министра, такое внимание к социальным вопросам помогает формировать новые инновационные практики в Самарской области. Кроме того, активные граждане могут вносить свой вклад в социальное развитие региона.

С подробной информацией о всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно ознакомиться по ссылке. На сайте министерства можно оформить заявку на участие в конкурсе на внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, а также масштабирование успешных социальных технологий.

С 14 мая 2021 года министерство запланировало пять консультаций для потенциальных участников конкурса. Консультации будут проводиться в режиме онлайн. С графиком консультаций можно ознакомиться также на сайте ведомства.