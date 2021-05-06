Самарский аэропорт Курумоч получил пять звезд по ковид-безопасности

Аэропорт максимально защищает своих клиентов от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч получил максимальное количество звезд по ковид-безопасности и вошел в тройку лучших российских аэропортов. Аудит COVID-безопасности проводила международная консалтинговая компания Skytrax.

В Курумоче ежедневно проводят дезинфекцию и выполняют санитарно-эпидемиологические требования в полном объеме. Признание самарского аэропорта одним из лучших по данным показателям является мировым эталоном для определения гарантий надёжности путешествий для пассажиров.

- На входе в аэропорт у всех пассажиров измеряют температуру, просят надеть маски и обработать руки. Для безопасности введена система бесконтактной регистрации и оплаты, - рассказали в пресс-службе Курумоча.

Работу по ковид-безопасности высоки оценили и в Роспотребнадзоре по Самарской области. Начальник отдела санитарной охраны Сергей Кабаев отметил, что аэропорт приложил большие усилия не только в плане санитарных норм для пассажиров, но и в санитарно-эпидемиологической безопасности своих помещений, проводя ежедневную уборку и дезинфекцию.