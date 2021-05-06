Самарцам запретили выезжать в лес с 7 по 11 мая 2021 года

В регионе зафиксировано большое количество природных пожаров в последнее время Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство лесного хозяйства Самарской области опубликовало постановление о запрете посещения лесов и въезд в них на автомобилях. Данное ограничение связано с повышением пожарной опасности в регионе.

- С 7 по 11 мая включительно в Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, - сказано в постановлении минлесхоза от 6 мая 2021 года.

За нарушение запрета может грозить административное наказание по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ. Так, для граждан административный штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.