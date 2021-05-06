В Самарской области от бешенства погибают домашние и дикие животные

С начала года от бешенства погибли 25 животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2021 года в Самарской области зарегистрировано 25 случаев заболевания животных бешенством. В апреле жертвами опасного заболевания стали четыре собаки, кошка, корова и лиса. В населенных пунктах, где были выявлены заражения, на два месяца вводится карантин.

В апреле 2021 года у жителя Безенчукского района, который проживает в селе Звенигородок на территории Ольгино, погибла корова. Ветеринары взяли анализы и выявили у коровы бешенство. В настоящее время в границах села Ольгино введен карантин.

- Сейчас готовятся документы по объявлению карантина по бешенству еще в шести населенных пунктах Самарской области, где также от этой болезни погибли животные. Во время карантина в населенных пунктах не разрешается проводить выставки с участием домашних кошек и собак, запрещены перевозки, торговля животными и их отлов, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Так, в селе Коханы Кинель-Черкасского района от бешенства погибла собака, также собаки погибли в селе Новая Чесноковка Исаклинского района, в селе Большая Ега Похвистневского района, а также в селе Хворостянка. В селе Старый Маклауш Клявлинского района от бешенства умерла кошка, а в селе Семеновка Нефтегорского района на улицах населенного пункта был обнаружен труп дикой лисы, которая также болела бешенством.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент карантин по бешенству введен п. Сокский (Исаклинский район), с. Старое Афонькино (Шенталинский район), с. Тамбовка (Большеглушицкий район), с. Марьевка (Пестравский район), п. Суринск (Шигонский район), с. Натальино и Ольгино (Безенчукский район), п. Гавриловка (Алексеевский район), с. Заплавное (Борский район), п. Серноводск (Сергиевский район).