В Самаре на Красноглинском шоссе разбился мотоциклист

Мотоциклист врезался в стоящий автомобиль Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 6 мая, в 19:40 на Красноглинском шоссе в Самаре произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла врезался на дороге в стоящий автомобиль, после чего мотоцикл опрокинулся.

- Пострадавший мотоциклист был госпитализирован в больницу, - рассказали КП-Самара в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Полицейские просят автолюбителей быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию до впередиидущего транспорта, а также соблюдать боковой интервал.