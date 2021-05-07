Самарские приставы помогли местной жительнице выселить из квартиры экс-супруга

Женщина была вынуждена уехать из своей квартиры жить к родственникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина смогла выселить из квартиры бывшего мужа только после обращения к судебным приставам. Решить конфликт дружелюбно не получилось, а из-за накаляющейся обстановки женщина была вынуждена уехать из собственной квартиры к родственникам.

- После развода женщина купила себе квартиру. Позже бывшие супруги помирились, и мужчина прописался в квартире своей бывшей жены. Однако наладить быт у пары не получилось, и начались скандалы и деление имущества, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Женщина обратилась в суд за защитой своих прав. Суд установил, что она является единственным собственником квадратных метров, а ее экс-супруг занимает жилплощадь незаконно. Рассмотрев все материалы дела, суд вынес постановление о выселении мужчины и квартиры истца, а также о снятии его с регистрационного учета.

В отношении несговорчивого мужчины было возбуждено исполнительное производство. Должнику вручили постановление, после чего он добровольно покинул квартиру бывшей супруги, снялся с регистрационного учета и отдал свой дубликат ключей.