В Самаре плюс 31: где нашли новых заболевших коронавирусом в Самарской области

17 человек скончались за сутки от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области опубликовал подробности о новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 96 местных жителей.

Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 31, в Тольятти 12 заболевших, в Волжском районе 9 человек, а в Сызрани – 8.

Из числа новых заболевших, 86 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 10 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. Среди них, восемь женщин в возрасте от 45 до 94 лет, а также девять мужчин от 65 до 82 лет. Все они мели проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1585 летальных случаев.