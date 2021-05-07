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Здоровье7 мая 2021 14:45

В Самаре плюс 31: где нашли новых заболевших коронавирусом в Самарской области

Подробности о коронавирусе на 7 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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17 человек скончались за сутки от коронавируса

17 человек скончались за сутки от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области опубликовал подробности о новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 96 местных жителей.

Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 31, в Тольятти 12 заболевших, в Волжском районе 9 человек, а в Сызрани – 8.

Из числа новых заболевших, 86 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 10 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. Среди них, восемь женщин в возрасте от 45 до 94 лет, а также девять мужчин от 65 до 82 лет. Все они мели проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1585 летальных случаев.

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