В Самаре пункты вакцинации от коронавируса сделали во дворах

В Кировском районе прививку от коронавируса можно сделать во дворе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре организовали пункты вакцинации от коронавируса во дворах города. Такие пункты появились в Кировском районе, сообщили в городской администрации.
Передвижные пункты сделали совместно с поликлиниками и больницами района. Как рассказал глава района Игорь Рудаков, только в одном из дворов за два дня привились 60 человек.
В регионе хотят в этом году привить 60% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Ранее сообщалось, что пункты вакцинации планируют организовать около дачных участков.
За прошедшие сутки в регионе нашли еще 96 заразившихся, умерли 17 человек.