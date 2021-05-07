В Самаре пункты вакцинации от коронавируса сделали во дворах

В Кировском районе прививку от коронавируса можно сделать во дворе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре организовали пункты вакцинации от коронавируса во дворах города. Такие пункты появились в Кировском районе, сообщили в городской администрации.

Передвижные пункты сделали совместно с поликлиниками и больницами района. Как рассказал глава района Игорь Рудаков, только в одном из дворов за два дня привились 60 человек.

В регионе хотят в этом году привить 60% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Ранее сообщалось, что пункты вакцинации планируют организовать около дачных участков.

За прошедшие сутки в регионе нашли еще 96 заразившихся, умерли 17 человек.