Без «Последних звонков» выпускники школ Самарской области не останутся

Вопрос с выпускными вечерами решат на следующих заседаниях Фото: Архив "КП"

В пятницу, 7 мая, в Самаре прошло очередное заседание оперативного штаба. Среди вопросов, который рассмотрели – организация и проведения в регионе «Последних звонков». Как отметили участники заседания, выпускники школ в этом году не останутся без «Последних звонков». Выпускные мероприятия разрешат и в дошкольных образовательных учреждениях. Однако праздники должны быть организованы со строгим соблюдением ряда требований.

Во-первых, проходить праздник может только в рамках одного коллектива - класса, группы. Участие родителей допускается, но при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований: при входе в организацию обязательная термометрия, до и после мероприятия — влажная уборка с дезинфицирующими средствами и обеззараживанием воздуха, использование санитайзеров, масок для родителей.

А вот проведение в Самарской области выпускных вечеров – пока под вопросом. Традиционно единый последний звонок для школьников проходит 25 мая, а вот выпускной - в конце июня, когда все экзамены сданы. В каком формате прейдут выпускные вечера в этом году, власти решат на одном из следующих заседаний оперативного штаба.

Напомним, в 2020 года из-за пандемии выпускные и последние звонки проходили в нетрадиционных форматах, в том числе дистанционном.