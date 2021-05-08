В Самарской области еще 97 человек заболели коронавирусом и 15 умерли

Число заболевших продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным сайта «Стоп коронавирус», в Самарской области за минувшие сутки опасным вирусом заболели еще 97 человек. Таким образом, общее количество зараженных в региона на 8 мая составляет 62 485 человек.

Из них, 59 666 человека уже выздоровели, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 84 пациентов.

Однако в регионе продолжают фиксировать летальные случая среди больных коронавирусом. Так, за прошедший день было зарегистрировано 15 новых смертей. Общее количество погибших пациентов достигло отметки в 1600 человек.

По данным на 8 мая, в России за сутки подтверждено 8 329 случаев заболевания коронавирусом, 370 человек не смогли победить болезнь.