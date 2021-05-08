В Самаре блогеры организуют автопробег, посвященный Дню Победы

Завершится пробег возложением цветов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самарский блогер Руслан Ако приглашает присоединиться к традиционному автопробегу, посвященному Дню Победы.

По задумке организаторов, все желающие принять участие в пробеги собираются 9 мая в 12 часов на парковке ТЦ «Рус». Там будут раздавать праздничную символику: флаги, наклейки на машины, Георгиевские ленты.

Оттуда колонна по Московскому шоссе доедет до памятника «Ил-2», а затем, по Ново-Садовой, до парковки у Самарского цирка. На финишной точке участников будет ждать машина, наполненная гвоздиками. Цветы участники пробега возложат к вечному огню на площади Славы.