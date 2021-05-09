Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы жителей Самарской области

Глава региона пожелал ветеранам и жителям региона здоровья, мира и добра

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и жителей региона с Днем Победы.

- Это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. В нем бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла. Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах всех поколений россиян. Память о героях жива в каждой семье, - сказал глава региона в видеообращении.

Губернатор рассказал о роли Самарской области в Великой Победе. Куйбышев (так в годы войны называлась Самара) имел статус запасной столицы, промышленные предприятия, в том числе, эвакуированные сюда из других городов, работали на нужды фронта. Самаре указом президента России Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести».

Глава региона поблагодарил ветеранов за их подвиг, отметив, что он всегда будет символом мужества и доблести. Дмитрий Азаров пожелал ветеранам и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, мира и добра.