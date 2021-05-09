В Самарской области в столкновении трех машин один человек погиб и четверо пострадали

Легковушка и внедорожник столкнулись и вылетели на встречку под грузовик. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе произошло крупное ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадали. Об этом «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в субботу, 8 мая. По предварительным данным, на трассе «Обводная от «Урал» до Самара-Волгоград» столкнулись внедорожники и легковушка «Киа Рио». После столкновения оба автомобиля выехали на встречную полосу, где врезались в грузовик DAF.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель и два пассажира внедорожника, а также водитель легковушки. Пассажирка, которая была в «Киа», скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту случившегося в полиции проводят проверку.