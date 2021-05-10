В Сызрани таксист соблазнил 15-летнюю девочку-подростка

Следователи уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ей же всего 15 лет, ладно она не понимает, что делает, но он-то куда полез? – жительница Сызрани еще в апреле пришла с заявлением в местный отдел полиции. Ее дочь-подростка соблазнил местный таксист.

Мужчина почти в два раза старше – ему 29 лет, он судим за грабежи и вымогательства, последняя судимость еще не погашена. Освободившись, пошел работать в таксисты.

Как Дмитрий познакомился в Аней (имя девочки изменено. Прим.автора), пока не известно. Но в апреле между ними завязались интимные отношения, которые маму девочки просто повергли в шок.

- По заявлению мамы девочки провели проверку, информация подтвердилась, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – По предварительным данным, все произошло добровольно, насилия не было. Однако мы предполагаем, что девочка не скрывала свой возраст, а значит, Дмитрий знал, что имеет дело с несовершеннолетней.

В мае материалы проверки передали в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Санкции статьи предусматривают разные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 4 лет.