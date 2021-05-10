ДТП в районе моста через Сок: мужчину выбросило из машины вместе с креслом

Мужчину выбросило из салона вместе с креслом Фото: кадр с видео

Мужчина сидит и рыдает в голос возле тела прямо на проезжей части. Видео с места сегодняшнего ДТП возле моста через реку Сок под Самарой уже широко разошлось по соцсетям.

Автор сообщает, что авария произошла напротив автозаправки, которая расположена недалеко от Царева Кургана. На видео видно только одну машину – УАЗ, который в народе давно прозвали «буханкой».

В облМВД говорят: в этом месте автомобиль УАЗ столкнулся с BMW X4, ДТП произошло в 7.30 утра.

- По предварительным данным водитель автомобиля УАЗ выполнял разворот, и в этот момент допустил столкновение с BMW X4, - пояснили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области. - Водитель УАЗа - мужчина 67 лет- погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель УАЗа хотел развернуться, но столкнулся в этот момент с BMW Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Судя по видео, «буханке» пришлось несладко – автомобиль сильно пострадал, а водителя выбросило из салона на дорогу вместе с креслом.

Судя по одежде, внутри могли передвигаться работники какой-то компании – на одном из мужчин надета спецовка.