В Самаре на всероссийский байкерский слет пригласили детей-сирот

Байкеры не перестают удивлять своими умениями Фото: Елизавета СУХОВА

С 14 по 16 мая под Самарой, в поселке Малая Царевщина пройдет всероссийский байкерский слет «Самарская майовка-2021». На нем ожидаются соревнования по быстрому маневрированию – мотоджимхана – выставка мотоциклов и автомобилей, файершоу и много живой музыки.

- Почетными гостями фестиваля станут дети-сироты из Самарской области, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. - Мы приготовили для ребят специальную программу: поскольку на фестиваль со всей России съедутся мотоциклисты, главной просветительской темой для детей станет история создания колеса - самого важного технологического изобретения за всю историю человечества. Ребята узнают, почему колесо стало прорывом для всей цивилизации и одновременно основой развития технического прогресса.

По предварительным данным, на фестиваль привезут 40 воспитанников из центров помощи детям региона. Кроме прочего, они смогут пообщаться еще и с хедлайнерами байк-слета – группой D’Black Blues Orchestra, которая выступит 15 мая.

КОНКРЕТНО:

Где: Центр спорта и отдыха «Склон», село Малая Царевщина, Рябиновая улица, 6

Когда: с 14 по 16 мая

Сколько стоит: вход 500 рублей