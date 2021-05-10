Потоп на ул.Ново-Садовой в Самаре: транспорт пустили в объезд

Транспорт по направлению "в город" пустили по дублеру ул.Ново-Садовой. Фото: twitter.com/gkpasado

На ул.Ново-Садовой в Самаре снова произошла коммунальная авария. Сегодня утром автолюбители увидели воду на проезжей части, она все прибывала, пока не превратилась в настоящую реку. Сейчас движение транспорта в этом месте перекрыто, коммунальщики «колдуют» над трубами, чтобы установить, где именно произошел порыв и как его можно устранить в кратчайшие сроки.

Из-за этого пришлось изменить схему движение по направлению "в город" по ул.Ново-Садовой. В районе ее пересечения с ул. Советской Армии транспорт пустили вниз к дублеру, ориентир – мотовеломагазин «Турист», расположенный по адресу: ул.Ново-Садовой, 164 а.

По дублеру придется двигаться до самой ул.Гастелло, потом можно будет вернуться на ул.Ново-Садовую.

На месте предполагаемого порыва сейчас работают сотрудники СКС, как долго займет ремонт трубы и пустят ли сегодня транспорт по привычной схеме, пока не ясно.