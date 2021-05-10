За ремонтом дорог в Самаре и области теперь можно следить на интерактивной карте

Разные виды ремонта отмечены отдельными цветами Фото: Яндекс. Карты

Этой весной самарцы запутались в грядущих перекрытиях дорог, связанных с их ремонтом и реконструкцией. По крайней мере, так следует из числа вопросов на эту тему, которые зафиксировала система мониторинга общественного мнения. Поэтому власти разработали специальную интерактивную карту ремонта дорог на 2021 год.

- Мы использовали сервис «Яндекс.Карты», на карту дорог «наложили» те адреса, где в этом году планируется ремонт. Отмечены зоны в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани, - рассказали в Центре управления регионом. – Разные типы ремонтных работ обозначены отдельными цветами.

В числе прочих есть карточный ремонт дорог (черный цвет), комплексный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (красный цвет), синим обозначены реконструкция Московского шоссе и строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.