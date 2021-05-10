На 6 просеке в Самаре изъяли почти четыре килограмма героина

На данный момент официальных подтверждений тому, что задержанный имел какое-либо отношение к полиции, нет Фото: Соцсети

7 мая сотрудники областного МВД провели в Самаре операцию по изъятию крупной партии наркотиков.

- Работали в половине второго ночи, чтобы застать наркодиллера врасплох, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый жил в квартире на 6-й просеке. При осмотре его жилья изъяли более 500 свертков, перемотанных скотчем, плюс тряпичные свертки с неизвестным веществом внутри. Эксперты прояснили ситуацию: в пакетиках, свертках и тряпицах лежал героин общей массой более 3,9 кг.

Подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Это гражданин России, ему 30 лет, он не женат, официально нигде не работает. Интересно, что в соцсетях полный тезка задержанного выкладывал множество разных фотографий – в том числе в военной и полицейской форме. Однако официального подтверждения тому, что он имел какое-то отношение к ОВД, на данный момент нет.

Уголовное дело 7 мая возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, задержанному грозит реальное лишения свободы на весьма долгий срок.