«Только паника и сирены»: самарцы рассказали, как проходила эвакуация «Аврора-молла»

В полиции и МЧС отказались от комментариев. Фото: vk.com/life_samara

Сегодня в Самаре неожиданно эвакуировали персонал и посетителей торгово-развлекательного центра «Аврора-молл».

- Все прошло не очень организованно, - делятся самарцы впечатлениями в соцсетях. – Вышли из кинотеатра, куда идти – не разберешь. Только паника и сирены. Каждый бежит, куда вздумается. Кажется, не все эвакуационные выходы были открыты.

В региональном МЧС сообщили, что эвакуация проводилась не из-за пожара, а «по линии правоохранительных органов». В ГУ МВД России по Самарской области от каких-либо комментариев на эту тему отказались.

Между тем, по данным собственных источников «КП-Самара» в силовых структурах, здание проверяли на следы взрывчатых веществ. Ничего не нашли, и около шести часов вечера персонал и самых стойких из посетителей центра начали запускать внутрь.

До этого на протяжении нескольких часов движение транспорта в этом районе было ограничено, автобусы и маршрутки объезжали молл по соседним улицам.