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Спорт10 мая 2021 19:03

Самарцев приглашают в МТЛ-Арену смотреть трансляцию финала Кубка России по футболу

Прийти могут все желающие, главное – подать заранее заявку
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Следить за игрой любимой команды можно будет на большом экране среди единомышленников

Следить за игрой любимой команды можно будет на большом экране среди единомышленников

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Самаре все желающие могут посмотреть финал Кубка России по футболу на большом экране среди других болельщиков. Неформальное молодежное общество «ЗаВолгу» организовало в МТЛ-Арене по этому поводу целое мероприятие с концертной программой, флешмобом, фотозоной и кофе-брейком.

Напомним, 12 мая самарская команда «Крылья Советов» играет со столичным «Локомотивом». Трансляцию планируют начать в 9 часов вечера. Гостей приглашают заранее: сбор участников начинается продлится с 19.30 до 20.00, окончание мероприятие планируется в 23 часа.

Подать заявку на участие нужно заранее в группах «ЗаВолги» в соцсетях - Instagram или ВКонтакте, там же можно ознакомиться с подробной программой запланированной встречи.

КОНКРЕТНО

Где: г.Самара, ул. Советской Армии, 253А МТЛ-Арена

Когда: 12 мая

Во сколько: с 19.30 до 23.00