Самарцев приглашают в МТЛ-Арену смотреть трансляцию финала Кубка России по футболу

Следить за игрой любимой команды можно будет на большом экране среди единомышленников
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
В Самаре все желающие могут посмотреть финал Кубка России по футболу на большом экране среди других болельщиков. Неформальное молодежное общество «ЗаВолгу» организовало в МТЛ-Арене по этому поводу целое мероприятие с концертной программой, флешмобом, фотозоной и кофе-брейком.
Напомним, 12 мая самарская команда «Крылья Советов» играет со столичным «Локомотивом». Трансляцию планируют начать в 9 часов вечера. Гостей приглашают заранее: сбор участников начинается продлится с 19.30 до 20.00, окончание мероприятие планируется в 23 часа.
Подать заявку на участие нужно заранее в группах «ЗаВолги» в соцсетях - Instagram или ВКонтакте, там же можно ознакомиться с подробной программой запланированной встречи.
КОНКРЕТНО
Где: г.Самара, ул. Советской Армии, 253А МТЛ-Арена
Когда: 12 мая
Во сколько: с 19.30 до 23.00