В Самаре застройщик «Новый город» подал в суд на главу города

Первое заседание по делу назначено на 8 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На администрацию и главу Самары подали иск в Арбитражный суд региона. Заявление направил специализированный застройщик «Инвестиционная компания «Новый город».

Фирма потребовала обязать городских чиновников внести изменения в договор о развитии застроенной территории № 571 от 6 июня 2016 года. По предварительным данным, речь идет о площадке в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе Самары.

Судебное заседание назначено на 8 июня 2021 года. В качестве третьего лица суд намерен привлечь департамент градостроительства Самары. У застройщика есть около месяца на то, чтобы собрать все документы и предъявить конкретные требования к ответчикам. А мэрии и главе города предстоит за это время составить отзыв на исковое заявление с указанием возражений по делу.