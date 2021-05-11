В Тольятти автомобилист может сесть на три года за сбитую на «зебре» женщину

После ДТП на молодого водителя завели уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти правоохранители завершили проверку ДТП, которое произошло в начале зимы в Автозаводском районе. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний житель Ставропольского района ехал по Московскому проспекту на отечественной легковушке. В пути следования он не уступил дорогу 43-летней женщине, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был сильный – лобовое стекло авто оказалось смято. Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в больницу.

После ДТП специалисты провели автотехническую экспертизу. Она показала, что машина молодого человека была исправна. Он мог избежать аварии, если бы соблюдал ПДД. В отношении автомобилиста правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.