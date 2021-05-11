Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 мая 2021 8:34

В Тольятти автомобилист может сесть на три года за сбитую на «зебре» женщину

Пострадавшая получила тяжелые травмы
Дарья ГОРОХОВА
КомментироватьОставить комментарий
После ДТП на молодого водителя завели уголовное дело

После ДТП на молодого водителя завели уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти правоохранители завершили проверку ДТП, которое произошло в начале зимы в Автозаводском районе. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний житель Ставропольского района ехал по Московскому проспекту на отечественной легковушке. В пути следования он не уступил дорогу 43-летней женщине, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был сильный – лобовое стекло авто оказалось смято. Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в больницу.

После ДТП специалисты провели автотехническую экспертизу. Она показала, что машина молодого человека была исправна. Он мог избежать аварии, если бы соблюдал ПДД. В отношении автомобилиста правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

ЧП