В Самаре злостный нарушитель ПДД сбил 10-летнюю девочку

Школьница получила травму головы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 10 мая, в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошло серьезное ДТП. Напротив дома № 37 по бульвару Финютина под колеса «Киа Спектра» угодила 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, за рулем иномарки находился 21-летний водитель. За последний год его уже 25 раз привлекали к административной ответственности. Молодой человек наехал на школьницу, когда она переходила внутриквартальный проезд.

В результате случившегося девочка получила травму головы. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Что касается автомобилиста, то ему грозит новое наказание. Вынесено определение о возбуждении в отношении него административного дела по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».