На трассе в Самарской области в столкновении с BMW погиб водитель УАЗа

66-летний водитель УАЗа умер до приезда медиков скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 10 мая, на 1 км 800 м трассы «Волжский – Курумоч – «Урал» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись УАЗ и BMW X4. Без жертв не обошлось, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 66-летний водитель УАЗа. Он при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу иномарке под управлением 34-летнего мужчины. После этого легковушка наехала на барьерное ограждение. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.