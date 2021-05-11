Коронавирус 11 мая в Самарской области: заразились 96 человек, еще 15 умерли

За последние сутки в Самарской области закончили лечение 93 пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в России выявили еще 8 115 случаев COVID. 96 из них приходятся на Самарскую область, сообщает сайт стопкоронавирус.ру.

Известно, что за сутки в 63 регионе закончили лечение 93 пациента. Еще 15 человек не смогли побороть болезнь и скончались. По этому показателю Самарская область находится на третьем месте по стране. Ее опережают Москва (61 смертельный случай) и Санкт-Петербург (35).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 896 842 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших возросло до 4 509 915. За все время от COVID-19 скончались 113 976 человек.