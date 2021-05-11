Улица Куйбышева станет пешеходной

В Самаре готовятся ко Всемирному Дню Музеев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 15 мая будет ограничено движение по улице Куйбышева. Временные ограничения вводятся в связи с проведением Всемирного Дня Музеев. Ограничения будут действовать с 12.00 до 23.00.

— В это время на пешеходной улице Куйбышева можно будет посетить музеи, послушать концертные программы и поучаствовать в танцевальных активностях, — об этом во вторник, 11 мая, рассказала «КП-Самара» руководитель Департамента культуры Татьяна Шестопалова.

Автобусы также скорректируют движение и будут двигаться по улице Фрунзе. В планах у департамента транспорта на время ограничений разрешить парковку в обе стороны на улицах Красноармейская, Некрасовская и Льва Толстого.