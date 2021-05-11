В Самаре запустят бесплатный автобус

Следовать автобус будет от КРЦ "Звезда" до Хлебной площади и обратно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция Ночь Музеев, в которой примут участие более 40 площадок, на которых пройдет более 100 мероприятий.

В этом году для удобства горожан по городу будет ездить бесплатный автобус, учрежденный при участии администрации города, департамента транспорта и ГАИ.

— Следовать автобус будет от КРЦ «Звезда» до Хлебной площади и обратно. По дороге автобусы будут останавливаться у музеев, чтобы упростить посещение выставок для горожан, — поделилась с «КП-Самара» директор СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор.

Автобус начнет свое движение в 15.30, последний рейс назначен на 23.30. Интервал в движении будет составлять 30 минут.