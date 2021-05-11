В Самарской области с 12 мая 2021 года введут запрет на посещение лесов

Самарцам нельзя будет ходить в лес до 27 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 12 мая, в Самарской области введут запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 27 мая 2021 года. Соответствующий приказ опубликовало региональное министерство лесного хозяйства и природопользования.

Ограничения связаны с наступлением периода высокой пожарной опасности. В течение двух недель жителям региона нельзя будет посещать лес, а также заезжать туда на транспорте. Искра от глушителя может стать причиной возникновения пожара.

Отметим, нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание. Граждан могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей, должностные лица заплатят больше – от 20 до 40 тысяч. А вот юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.