В Самаре с 12 по 25 мая 2021 года отключат горячую воду в Кировском и Промышленном районах

Повышенным давлением теплоносителя будет испытана I магистраль Самарской ТЭЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после майских праздников продолжат испытывать тепловые сети. Предприятие тепловых сетей объявило, что с 12 по 25 мая 2021 года на некоторых улицах в Самаре будет временно отключено горячее водоснабжение.

Так, на период гидравлических испытаний, в границах улиц Алма-Атинская – Стара Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Гастелло – проспект Карла Маркса – Ново-Вокзальная – Черемшанская будет на две недели отключена горячая вода.

Теплоэнергетики просят с пониманием относиться к вынужденным мерам и временным неудобствам. Проверка теплоносителей является важной процедурой, которая позволит перед началом нового отопительного сезона проверить состояние тепловых сетей, выявить дефекты и оперативно устранить неисправности.