В Самаре начали проверять наличие масок у пассажиров дачных автобусов

Проверки проводят не только в городском транспорте, но и в дачных автобусах Фото: администрация Самары

В Самаре с октября прошлого года ежедневно проводятся рейды сотрудников полиции и представителей администрации, которые проверяют наличие защитных масок у пассажиров общественного транспорта. С начала старта дачного сезона проверки начали проводить и в автобусах, следующих к садово-дачным массивам и кладбищам.

- За прошедшие майские праздники в общественном транспорте были выявлены трое нарушителей, которые категорически отказывалась надевать маску. С начала октября 2020 года было запротоколировано 376 подобных нарушений, - рассказали в городской администрации.

Стоит отметить, что в настоящее время жители Самары начали более ответственно относиться к обязательным санитарным требованиям. Некоторые надевают маску сразу после замечания проверяющих, но все еще остаются убежденные «антимасочники», которым приходится выписывать штраф.

Напомним, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей. Если нарушение было выявлено повторно, то штрафы увеличиваются.