В Самарской области под суд отправили журналиста за ложь об отрезанных гениталиях

Полицейские проводят мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет публикования ложной информации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские выявили факт распространения недостоверной информации в самарских СМИ. В отношении 41-летнего главного редактора ООО «КТВ-Луч» был составлен административный протокол за публикацию фейковой статьи об отрубленном мужском половом члене.

- На сайте издания появилась ложная информация о, якобы, произошедшем в Сызрани особо тяжком преступлении, совершенном женщиной в отношении супруга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В статье было сказано, что женщина убила своего супруга, отрезала ему гениталии и засунула мертвому мужчине их в рот. Автор статьи при этом ссылается на собственный источник информации.

Суд приговорил главного редактора к уплате административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. 27 апреля 2021 года решение суда вступило в законную силу.

Полицейские напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.