В Самарской области продавщица продала ребенку алкоголь и попыталась откупиться от ответственности

Теперь вместо административного штрафа, продавщицу ждет реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд пойдет продавец магазина, которая попыталась дать полицейскому взятку за несоставление административного протокола. Сотрудник полиции от денег отказался, а на женщину завели уже уголовное дело.

- В одном из магазинов в городе Кинель, местная жительница продала несовершеннолетнему алкоголь. При составлении административного протокола, обвиняемая предложила сотруднику полиции 15 тысяч рублей, но тот отказался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Уголовное дело было передано в федеральный суд для рассмотрения по существу.