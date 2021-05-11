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Общество11 мая 2021 18:09

В Самарской области продавщица продала ребенку алкоголь и попыталась откупиться от ответственности

Женщина хотела дать полицейскому взятку за несоставление административного протокола
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Теперь вместо административного штрафа, продавщицу ждет реальный срок

Теперь вместо административного штрафа, продавщицу ждет реальный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд пойдет продавец магазина, которая попыталась дать полицейскому взятку за несоставление административного протокола. Сотрудник полиции от денег отказался, а на женщину завели уже уголовное дело.

- В одном из магазинов в городе Кинель, местная жительница продала несовершеннолетнему алкоголь. При составлении административного протокола, обвиняемая предложила сотруднику полиции 15 тысяч рублей, но тот отказался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Уголовное дело было передано в федеральный суд для рассмотрения по существу.