Самарские УК и ТСЖ задолжали за воду почти 500 миллионов рублей

Организации пытаются отсрочить платежи, но проигрывают в деньгах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты компании РКС-Самара непрерывно продолжают бороться с организациями-должниками. Однако некоторые УК и ТСЖ намеренно затягивают миллионные выплаты, ожидая вынесения судебного решения.

Такой тактикой пользуются две компании УК «Ассоциация управляющих компаний» и ТСЖ «Тихая гавань – 1». У первой компании долг в 1,5 миллиона, а у ТСЖ – более 1 миллиона рублей.

- Оплаты за предыдущие периоды производятся только после вынесения судебных решений в пользу «РКС-Самара». Кроме того, оплата задолженности производится только по исполнительным документам, которые копятся и рассматриваются некоторое время, - объяснили в РКС.

Стоит отметить, что по такому принципу компании-должники может и отсрочивают выплату, но все же проигрывают в плане экономии. Ведь помимо основного долга организация должна будет оплатить также все судебные издержки, а эти деньги могли бы потратить с большей пользой для всех жителей многоквартирных домов.

В настоящее время общая задолженность УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК за водоснабжение и водоотведение приближается к 500 миллионам рублей.