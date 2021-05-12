Жительницу Тольятти, которая пропала в апреле, нашли завернутой в мешок

Подозреваемым стал мужчина, проживавший в квартире, где обнаружили тело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диане З. из Тольятти было 30 лет, девушка несколько раз уходила из дома, но каждый раз возвращалась. 14 апреля около 8 часов вечера Диана вновь исчезла в неизвестном направлении. На сей раз навсегда.

Почти месяц ее искали волонтеры и полиция. Недавно выяснилось, что все это время девушка была мертва.

- 9 мая в одной из квартир в Центральном районе Тольятти был обнаружен труп женщины, завернутый в полиэтиленовую пленку, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Судя по состоянию тела, смерть наступила довольно давно и была насильственной.

Девушка пропала 14 апреля Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

По предварительным данным, женщину кто-то сильно ударил по голове. Через некоторое время погибшая была опознана – оказалось, что это и есть пропавшая без вести Диана.

Вскоре был задержан и подозреваемый – Василий Б. Мужчине 39 лет, он уже попадал в поле зрения силовиков за воровство и грабежи, сейчас нигде не работает и чем зарабатывает на жизнь – не известно. Подозреваемым он стал, потому что тело Дианы нашли в его квартире. Что их связывало, пока не ясно. Следствие надеется разобраться в обстоятельствах произошедшего в ближайшее время.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности».