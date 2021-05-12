В Самаре работы по скосу травы и завозу песка на пляжи начнутся в штатном режиме

Песок завезут, как только сойдет вода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное совещание, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. На заседании рассмотрели подготовку к актуальным работам в весенне-летний сезон.

В связи с тем, что в Самарской области объявлен 4 класс пожароопасности, а до конца мая ожидается сухая и жаркая погода, острым вопросом стала организация покоса травы. Как сообщают чиновники, это может уберечь территории города от возгорания. Кроме того, покос травы и вывоз сухостоя сделает внешних облик города более ухоженным.

Также обсудили подготовку к началу пляжного сезона.

- К завозу песка, установке пляжного оборудования и другим работам по обустройству официальных пляжей приступят в штатном режиме, как только уровень воды в Волге опустится до нужной отметки, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Обычно, это происходит в конце мая – начале июня.

Чиновники обсудили также и возможность усиление наказаний для граждан, отдыхающих на несанкционированных пляжах на озерах и реках. В частности, речь шла именно о наказании для нарушителей-пловцов. Как напомнили в администрации, документ об ответственности за купание в неразрешенных местах уже существует.