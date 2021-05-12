В Самарской области за минувшие сутки от коронавируса снова скончались 15 пациентов

Десятки пациентов ежедневно умирают от коронавируса в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было зафиксировано 97 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Общее количество заболевших на 12 мая 2021 года – 62 870 человек.

Из общего числа инфицированных, 60 026 человек на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за прошедшие сутки выздоровели еще 95 пациентов.

К сожалению, статистика по летальным случаям в Самарской области не уменьшается. Несколько недель подряд в регионе регистрируют десятки смертей ежедневно. За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 15 местных жителей. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1662 смертей.

Напомним, в регионе продлили коронавирусные ограничения, введенные ранее. Так, помимо обязательной социальной дистанции и ношения масок в общественных местах, до 24 мая сохраняется режим обязательной самоизоляции для пожилых старше 65 лет, а подросткам нельзя приходить в ТЦ без взрослых.