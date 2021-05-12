В Самаре на Московском шоссе полностью срезали асфальт и приступили к укладке новой более прочной смеси

Смесь, которая применяется, готовится уже по стандартам нового ГОСТа

В Самаре на Московском шоссе приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Рабочим придется в сжатые сроки залить более 233 тысяч квадратных метров покрытия.

На сегодняшний день работы по фрезерованию старого асфальтного покрытия на Московском шоссе полностью завершены. Рабочие также обновили трамвайные межпутья на пересечениях с улицами Ново-Вокзальная и Врубеля. Также завершается устройство дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова.

- Работы ведутся в сжатые сроки, преимущественно ночью. Это необходимо для того, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать заторов на участке, - рассказали в правительстве.

Напомним, в настоящее время реконструкция ведется на двух главных артериях города – Московском шоссе и Ново-Садовой. Чтобы не создавать неудобств для автолюбителей, Ново-Садовую перекрывать не будут до окончания реконструкции Московского шоссе. После завершения ремонта, на Ново-Садовой автомобили пустят по дублерам, а основной ход перекроют для возведения двухуровневой развязки.