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Общество12 мая 2021 15:17

Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за жары

С 12 по 17 мая температура воздуха в регионе будет держаться выше 30 градусов
Дарья ГОРОХОВА
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Аномальная жара задержится в Самарской области как минимум до 17 мая

Аномальная жара задержится в Самарской области как минимум до 17 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели оранжевый уровень опасности. Причина – аномально жаркая погода.

По данным Приволжского УГМС, с 12 по 17 мая среднесуточная температура воздуха в регионе будет выше нормы на 9 градусов и более. Так, к выходным воздух прогреется до 33 градусов.

Напомним, в Самарской области сохраняется высокая пожароопасность. Из-за этого жителям губернии запрещено посещать леса – как своим ходом, так и на транспорте. Также там нельзя разводить огонь, жечь сухую траву и мусор. Необходимо всегда соблюдать правила безопасности, ведь нередко, как отмечают в МЧС, природные пожары происходят из-за человеческой халатности.