В Самаре начали ремонтировать последний участок улицы Арцыбушевской

Осталось привести в порядок отрезок от Маяковского до Льва Толстого / Фото: администрация Самары

В Самаре подходит к концу комплексный ремонт улицы Арцыбушевской. Сейчас работы идут от улицы Маяковского до улицы Льва Толстого, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожники уже уложили здесь нижний (выравнивающий) слой асфальта. Скоро настанет черед верхнего. Он будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Он отличается высокой прочностью. Кроме того, рабочие заменят покрытие на парковочных площадках и на въездах во дворы. Чтобы не создавать заторов, асфальт укладывают в ночное время.

Напомним, ремонт улицы Арцыбушевской стартовал в 2020-м. В прошлом году подрядчик привел в порядок участки от Полевой до Маяковского и от Тургенева до Льва Толстого. Горожане прозвали их «литературными». Сейчас работы идут с опережением графика. Выполнено 35% от запланированного на 2021 год объема.