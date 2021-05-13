На Самарскую область надвигается гроза

Вместе с грозой возможен кратковременный дождь Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа в регион нагрянет гроза, сообщает Приволжское УГМС.

- Гроза ожидается утром и днем в четверг, 13 мая, местами по Самарской области, - отметили синоптики.

Также сегодня возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до 25...30 °C.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожнее. При грозе не стоит выходить на улицу. Лучше остаться дома и закрыть все окна и двери. Также необходимо выключить все электроприборы. Автомобилистам спасатели рекомендуют на время отказаться от поездок.