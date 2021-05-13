В Самаре на этой неделе возобновит работу визовый центр Италии

В первую очередь визы начнут выдавать тем, у кого они истекли в период пандемии Фото: Татьяна Коркина

В Самаре возобновляет свою работу Итальянский визовый центр. Он вновь начнет принимать посетителей уже на этой неделе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил почетный консул Италии в Самарской области Джангуидо Бреддо.

- Сначала центр будет работать только для выдачи новых итальянских виз вместо ранее полученных и истекших в период пандемии (2020 год и первые 5 месяцев 2021-го). Эти визы будут вновь выдавать при оплате консульского сбора, но без необходимости наличия брони гостиницы и авиабилетов, а также гостевого приглашения, - отметил консул.

После этого центр начнет выдавать туристические визы всем тем, у кого нет итальянских виз, истекших в период пандемии коронавируса.

Напомним, Италия откроет свои границы для европейских туристов с 15 мая. Пускать туда будут только тех, кто имеет так называемую зеленую карту, которая подтверждает наличие иммунитета к COVID-19. С 15 июня в Италию смогут попасть и гости из стран, не входящих в ЕС. Они тоже должны будут иметь подобный сертификат. Сейчас он находится в разработке.